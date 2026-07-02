Пережил Холокост, но пострадал от удара РФ: в Киеве снаряд попал в дом известного историка

Снаряд попал в здание 90-летнего историка Бориса Забарко

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Во время массированной российской атаки на Киев ранения получил 90-летний Борис Забарко — известный украинский историк, бывший узник нацистского гетто, глава Всеукраинской ассоциации евреев — бывших малолетних узников гетто и концлагерей.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман в Telegram.

По его словам, российский снаряд попал в здание, где проживает Борис Забарко.

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«Сегодня в результате российской атаки пострадал Борис Михайлович Забарко — бывший узник гетто, глава Всеукраинской ассоциации евреев — несовершеннолетних и малолетних узников концентрационных лагерей и гетто, известный украинский историк, заслуженный деятель науки и техники Украины. В его дом попал снаряд… обломки порезали тело 90-летнего Бориса, чудом пережившего гитлеровских нацистов и гетто, а теперь — российских освободителей, — написал Асман.

Рабин подчеркнул, что Забарко посвятил всю жизнь сохранению памяти о Холокосте и документированию преступлений против человечности.

«Этот человек посвятил свою жизнь сохранению памяти о Холокосте и свидетельству правды о преступлениях против человечности. И сегодня, в XXI веке, он снова стал жертвой террора — на этот раз российского», — добавил он.

Борис Забарко является одним из самых авторитетных украинских исследователей Холокоста. Он возглавляет Всеукраинскую ассоциацию бывших узников гетто и концлагерей, руководит научно-просветительским центром «Память Катастрофы» и является автором более 230 научных и публицистических работ, изданных в Украине и за рубежом.

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Подробная информация о состоянии его здоровья уточняется.

Массированная атака по Киеву — что известно

В ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, выпустив различные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 локаций подверглись атаке врага во всех районах столицы.

Напомним, после массированного удара РФ по Киеву резко возросло количество жертв. По последним данным, погибли уже 25 человек. Количество пострадавших составляет около сотни.

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