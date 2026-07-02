«Все ради контента»: Сеть возмутило жуткое видео с младенцем на фоне взрывов и дыма в Киеве

Младенец спит во время атаки по Киеву / © ТСН

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В Сети завирусилось видео с маленьким ребенком, который спокойно спит во время массированной атаки на Киев, а на фоне черный дым и взрывы. Впоследствии выяснилось, что эти кадры с разрешения знакомых (отцов ребенка) опубликовала известный украинский военный фотограф и документалист Влада Либерова. После критики в соцсети она его удалила.

Кадры, как из фильма: что известно о видео с младенцем

После страшной атаки по Киеву в Сети распространилось видео с младенцем, спокойно спавшим на своей кроватке, а на фоне раздавались взрывы и поднимался густой черный дым. Кадры были как из ужасов, поэтому пользователи заподозрили, что, возможно, это видео создано с помощью искусственного интеллекта. Вероятно, автор видео хотела донести реалии, в которых должны жить украинцы из-за террористической войны России, однако это вызвало критику в обществе.

Впоследствии ситуацию прояснила военный фотографин Влада Либерова, которая сообщила, что это действительно настоящее видео, опубликованное ею, но снятое ее знакомой. Она заверила, что кадры с маленьким ребенком были распространены с разрешения, но, осознав, что совершила ошибку, быстро их удалила. Либерова подчеркнула, что они вместе с сыном всю ночь провели в укрытии, потому что безопасность ребенка во время российских ударов — это «самое важное».

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Дата публикации 15:44, 02.07.26 Количество просмотров 50 Маленький ребенок спит на фоне взрывов в Киеве: в Сети завирусилось жуткое видео

Украинцы раскритиковали за пренебрежение к безопасности ребенка

Пользователи социальных сетей мгновенно отреагировали на жуткие кадры с младенцем. В Threads украинцы возмущены тем, что родители этого ребенка пренебрегают его безопасностью, когда на столицу летели десятки дронов и ракет. Они писали разъяренные комментарии:

Сама в ах… Имеют, вероятно, запасного ребенка, потому что хорошие кадры — приоритет.

Видео конечно эпическое и оно разлетится по иностранным пабликам, но жесть, рисковать собственным ребенком…

Это из разряда «я очень хотела этого ребенка, но во время беременности курила», то же самое. Безответственность поражает»

Может, где-то детей бесплатно раздают? У меня под этим постом сразу сообщение о мальчике 10 лет, которого из-под завалов достали и оперируют».

Впрочем, некоторые корреспонденты считают, что опасности как таковой не было для ребенка, потому что «видео снято уже под утро, когда почти все вышли из укрытия и угрозы как таковой не было».

Я уверена, что это снято уже после взрывов и массированных атак залпом. Там оно дымело еще часа 4 после взрыва),

Мне кажется, что это фото было сделано уже после отбоя, а на фоне последствия… А ведь вы понимаете, как описания придумывают вопиющие… Не думаю, что родители рисковали бы.

Это восход солнца, а не ппо».

Массированная атака по Киеву — что известно

В ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, выпустив различные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 локаций подверглись атаке врага во всех районах столицы. Под ударом окупантов были многоэтажки, частные жилые дома, подстанция СМП, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили. Российская армия била по гражданским объектам целенаправленно — это свидетельствуют прямые попадания в объекты.

В результате атаки России пожары и разрушения зафиксированы в:

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Дарницкий,

Шевченковском,

Голосеевском,

Печерском,

Оболонском,

Святошинском

Деснянском районах.

Больше всего повреждены многоэтажки в Дарницком районе Киева. Там частично разрушены 5-этажные и 9-этажные дома, верхние этажи 16-этажного дома. В одном из домов до сих пор продолжаются разборы завалов и поиски без вести пропавших людей.

По последним данным, количество пострадавших составляет около сотни, а погибших — 20, но эти данные растут.

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