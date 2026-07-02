«Все заради контенту»: Мережу обурило моторошне відео з немовлям на тлі вибухів та диму у Києві

Немовля спить під час атаки по Києву / © ТСН

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У Мережі завірусилося відео з маленькою дитиною, яка спокійно спить під час масованої атаки на Київ, а на фоні — чорний дим та вибухи. Згодом з’ясувалося, що ці кадри із дозволу знайомих (батьків дитини) опублікувала відома українська військова фотографиня та документалістка Влада Ліберова. Після критики у соцмережі вона його видалила.

Кадри, наче із фільму: що відомо про відео із немовлям

Після страшної атаки по Києву у Мережі поширилося відео із немовлям, яке спокійно спало на своєму ліжечку, а на фоні лунали вибухи та здіймався густий чорний дим. Кадри були наче із фільмів жахів, тому користувачі запідозрили, що, можливо, це відео створено за допомогою штучного інтелекту. Ймовірно, авторка відео хотіла донести реалії, в яких мусять жити українці через терористичну війну Росії, однак це викликало критику у суспільстві.

Згодом ситуацію прояснила військова фотографиня Влада Ліберова, яка повідомила, що це дійсно справжнє відео, опубліковане нею, але зняте її знайомою. Вона запевнила, що кадри із маленькою дитиною були поширені із дозволу, але, усвідомивши, що допустила помилку, швидко їх видалила. Ліберова наголосила, що вони разом із сином цілу ніч провели в укритті, бо безпека дитини під час російських ударів — «це найважливіше».

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Дата публікації 15:44, 02.07.26 Кількість переглядів 58 Маленька дитина спить на фоні вибухів у Києві: у Мережі завірусилося моторошне відео

Українці розкритикували за нехтування безпеки дитини

Користувачі соціальних мереж миттєво відреагували на моторошні кадри із немовлям. У Threads українці обурені тим, що батьки цієї дитини нехтують його безпекою, коли на столицю летіли десятки дронів та ракет. Вони писали розлючені коментарі:

Сама в ах… Мають, певно, запасну дитину, бо гарні кадри — пріоритет.

Відео звісно епічне і воно розлетиться по іноземних пабліках, але бляха, ризикувати власною дитиною …

Це з розряду «я дуже хотіла цю дитину, але під час вагітності курила», оце таке саме. Безвідповідальність вражає»

Може, десь дітей безкоштовно роздають? У мене під цим постом одразу повідомлення про хлопчика 10 років, якого з-під завалів дістали і оперують».

Втім, деякі дописувачі вважають, що небезпеки як такої не було для дитини, бо «відео знято вже під ранок, коли майже усі повиходили з укриття і загрози як такої не було».

Я впевнена, що це знято вже після вибухів і масованих атак залпом. Там воно диміло ще години 4 після вибуху),

Мені здається, що це фото було зроблено вже після відбою, а на фоні наслідки…А ви ж розумієте, як описи придумують кричущі…Не думаю, що батьки б ризикували.

То схід сонця, а не ппо».

Масована атака по Києві — що відомо

У ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала Київ, випустивши різні типи озброєння: дрони, балістичні та крилаті ракети. Понад 30 локацій зазнали атаки ворога у всіх районах столиці. Під ударом окупантів були багатоповерхівки, приватні житлові будинки, підстанція ШМД, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі. Російська армія била по цивільних об’єктах цілеспрямовано — це свідчать прямі влучання в об’єкти.

Внаслідок атаки Росії пожежі та руйнування зафіксовані у:

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Дарницькому,

Шевченківському,

Голосіївському,

Печерському,

Оболонському,

Святошинському

Деснянському районах.

Найбільше пошкоджено багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва. Там частково зруйновано 5-поверхові та 9-поверхові будинки, верхні поверхи 16-поверхового будинку. В одному із будинків досі тривають розбори завалів та пошуки безвісти зниклих людей.

За останніми даними, кількість постраждалих становить близько сотні, а загиблих — 20, але ці дані зростають.

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