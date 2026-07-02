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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
2 хв

Росія знищила склад з книжками: видавництво втратило близько 800 тисяч примірників

Унаслідок російського удару 2 липня BookChef втратив близько 800 тисяч примірників книжок. Компанія тимчасово змінила режим роботи, але вже оголосила про плани відновлення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Росіяни знищили склад з 800 тисячами книжок

Росіяни знищили склад з 800 тисячами книжок

Російська атака 2 липня знищила склад із книгами видавництва BookChef. Унаслідок цього втрачено близько 800 тисяч примірників книжок. Центральний склад Denka Logistics було повністю зруйновано.

Про це повідомили у видавництві BookChef.

800 тисяч книжок згоріли внаслідок атаки 2 липня

Через влучання у складські приміщення втрачено орієнтовно 800 тисяч книжок, у створення яких упродовж років вкладали зусилля автори, перекладачі, ілюстратори, редактори, дизайнери, друкарні та менеджери.

«Найголовніше: всі наші люди живі. Це те, за що ми зараз тримаємося. Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі», — каже CEO компанії BookChef Олександр Кірпічов.

Через надзвичайну ситуацію видавництво змушене тимчасово призупинити всі спільні акції з магазинами-партнерами, доки не стабілізує обсяги додаткових тиражів.

Попри кризу, видавництво BookChef продовжить роботу, видання нових книжок та інвестиції в український ринок. Наразі інтернет-магазин компанії працює, а найкращою допомогою для відновлення знищених накладів видавництво називає купівлю їхніх книжок читачами.

На сайті пишуть, що надсилатимуть книжки до останнього примірника з того, що вціліло.

Удар РФ по Києву 2 липня: останні новини

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки у Києві постраждали щонайменше четверо дітей, які наразі перебувають у лікарнях. Мер столиці Віталій Кличко та директорка Департаменту охорони здоров’я Тетяна Мостепан повідомили, що медики надають потерпілим усю необхідну допомогу, а всі медичні служби міста переведені у посилений режим роботи.

Серед госпіталізованих — п’ятирічна дівчинка та 16-річна дівчина. Також у важкому стані перебувають двоє хлопчиків: однорічний малюк і 10-річна дитина, за життя яких зараз борються хірурги.

Батьків 10-річного хлопчика під завалами не знайшли, з ним у лікарні перебуває дідусь. Кількість постраждалих ще може зрости. На місцях влучань усе ще тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
329
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