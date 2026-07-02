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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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566
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Поранені черепахи і крокодили: у Київському зоопарку показали наслідки атаки РФ (фото)

Під час атаки РФ на Київ 2 липня зазнав пошкоджень Київський зоопарк. Вибухова хвиля травмувала черепах і крокодилів, але всі тварини нині у безпеці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Київському зоопарку є руйнування після атаки 2 липня

У Київському зоопарку є руйнування після атаки 2 липня

Київський зоопарк зазнав руйнувань через вибухову хвилю під час чергової російської атаки росіян на столицю 2 липня. Серед жителів зоопарку є постраждалі, проте, на щастя, загиблих немає.

Про це повідомили у КМДА.

У Київському зоопарку після атаки є поранені тварини

Від вибухової хвилі травм зазнали черепахи та крокодили. Працівники зоопарку, які перебувають на місці цілодобово, оперативно надали пораненим тваринам необхідну допомогу. Наразі всі вони перебувають у безпеці.

Унаслідок обстрілу суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура зоопарку. Зокрема, постраждали будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду та його екзотичні рослини, акватераріум, сіносховище та північний вхід до зоопарку.

Нині через руйнування тимчасово не працюють паркінг та північний вхід до зоопарку.

Відвідати зоопарк можна лише через центральний вхід. Решта території КиївЗоо продовжує працювати у штатному режимі.

Атака на Київ: останні новини

Нагадаємо, під час нічної російської атаки 2 липня ворожий «Шахед» поцілив у дах та верхній поверх будівлі в Шевченківському районі Києва. За попередньою інформацією, влучання відбулося в готель CityHotel Residence. Пожежа та тління конструкцій тривають уже понад 10 годин.

На місці події працюють посилені підрозділи ДСНС, які продовжують ліквідовувати займання. Через проведення рятувальних робіт рух транспорту бульваром Тараса Шевченка наразі частково обмежено.

У зв’язку з сильним задимленням у районі інциденту міська влада закликає жителів столиці щільно зачинити вікна у приміщеннях та обмежити перебування на відкритому повітрі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
566
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