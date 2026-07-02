Смертельна атака на Київ: Зеленський жорстко звернувся до Путіна та обіцяє відплату

Атака на Київ 2 липня / © ДСНС

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Президент України Володимир Зеленський анонсував «справедливу відповідь» Росії за масований удар по Києву, під час якого загинуло понад 20 мирних людей.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами на місці удару біля однієї із багатоповерхівок у Дарницькому районі у четвер, 2 липня.

Зеленський наголосив, що Україна виступає за «справедливий мир та закінчення війни», але Росія це відкидає.

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«Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, поки його немає, за справедливі відповіді», — прокоментував він.

Масована атака на Київ — останні новини

За останніми даними від рятувальників, станом на 17-ту годину відомо про 21 загиблого внаслідок ворожої атаки Росії по Києву. Рятувальники цілий день працюють на місцях ударів. Найбільше постраждали житлові будинки у Дарницькому районі Києва. Через «прильоти» частково зруйновано 5-поверхові та 9-поверхові будинки, верхні поверхи 16-поверхового будинку.

Влада оголосила 3 липня в Києві Днем жалоби у памʼять про жертви наймасованішої атаки Росії. У місті будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях та заборонені будь-які розважальні заходи.

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