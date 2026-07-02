Останній героїчний вчинок "дядь Вови": охоронець у Києві віддав життя, щоб урятувати іншого

Олександр Барабошко та охоронець "дядь Вова" (праворуч) / © www.facebook.com/Олександр Барабошко

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Унаслідок масованої російської атаки на Київ 2 липня загинув охоронець території, де розташований офіс телеканалу «Ісландія», мешканець Сумщини Володимир, відомий колегам як «дядь Вова». Перед смертю чоловік урятував іншого громадянина, випустивши його з небезпечної зони під час обстрілу.

Про це у Facebook повідомив співвласник телеканалу «Ісландія» Олександр Барабошко.

«Цієї страшної ночі загинув дядь Вова. Саме так ми його називали. Працював охоронцем. Слідкував за територією, де розміщений офіс каналу „Ісландія“», — написав Барабошко.

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За його словами, Володимир був людиною, яка знала все, що відбувалося на території, опікувалася безпритульними котами, зустрічала військових та допомагала волонтерам відправляти автомобілі на фронт.

«Загинув українець, який чесно робив свою роботу і любив її», — зазначив співвласник телеканалу.

Найбільший прояв мужності Володимир продемонстрував у свої останні хвилини життя. Як розповів Барабошко, разом із ним від обстрілів переховувався ще один чоловік.

«Дядь Вова відкривав металеві ворота, щоб випустити хлопця, який побіг, і це його врятувало. Дядь Вова не врятувався», — йдеться у дописі.

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Унаслідок атаки також було зруйновано офісне приміщення телеканалу та пошкоджено автомобіль, який планували передати українським військовим на Запорізький напрямок.

«Не ясно, як це відновлювати, але це ніщо порівняно з людським життям», — наголосив Барабошко, висловивши співчуття родині загиблого.

«Світла пам’ять, світлій людині!» — написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня Київ пережив потужну масовану атаку Росії. Країна-агресорка запускала по столиці різні типи озброєння: дрони, балістичні та крилаті ракети. Понад 30 локацій зазнали атаки ворога, є загиблі та поранені мирні жителі.

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