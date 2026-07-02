Последний героический поступок "дядь Вовы": охранник в Киеве отдал жизнь, чтобы спасти другого

Александр Барабошко и охранник «дядя Вова» (справа) / © www.facebook.com/Александр Барабошко

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В результате массированной российской атаки на Киев 2 июля погиб охранник территории, на которой расположен офис телеканала «Исландия», житель Сумской области Владимир, известный коллегам как «дядь Вова». Перед смертью мужчина спас другого гражданина, выведя его из опасной зоны во время обстрела.

Об этом в Facebook сообщил совладелец телеканала «Исландия» Александр Барабошко.

«В ту страшную ночь погиб дядь Вова. Именно так мы его называли. Он работал охранником. Следил за территорией, на которой расположен офис канала „Исландия“», — написал Барабошко.

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По его словам, Владимир был человеком, который знал обо всем, что происходило на территории, заботился о бездомных кошках, встречал военных и помогал волонтерам отправлять автомобили на фронт.

«Погиб украинец, который честно выполнял свою работу и любил ее», — отметил совладелец телеканала.

Наибольшую смелость Владимир проявил в последние минуты своей жизни. Как рассказал Барабошко, вместе с ним от обстрелов укрывался еще один человек.

«Дядь Вова открыл металлические ворота, чтобы выпустить убегавшего парня, и это спасло его. Сам дядь Вова не спасся», — говорится в посте.

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В результате атаки также было разрушено офисное помещение телеканала и поврежден автомобиль, который планировалось передать украинским военным на Запорожском направлении.

«Непонятно, как это восстановить, но это ничто по сравнению с человеческой жизнью», — подчеркнул Барабошко, выразив соболезнования семье погибшего.

«Светлая память светлому человеку!» — написал он.

Напомним, в ночь на 2 июля Киев подвергся мощной массированной атаке со стороны России. Страна-агрессор запускала по столице различные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 объектов подверглись атаке врага, есть погибшие и раненые мирные жители.

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