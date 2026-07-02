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- Київ
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Частина Києва залишилась без світла через атаку РФ: де "прилетіло" і що кажуть енергетики
Через атаку РФ у Києві фіксують відключення світла.
У Києві внаслідок нічної масованої атаки РФ зазнали пошкоджень енергетичні об’єкти ДТЕК. Через обстріл частина мешканців столиці залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє ДТЕК.
Енергетики вже виїхали на місця влучань одразу після того, як це стало безпечно.
«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім мешканцям столиці», — йдеться у повідомленні.
У компанії подякували Силам ППО та рятувальникам ДСНС за роботу під час ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, у Києві через масовану атаку РФ загинуло 17 людей. На місці російського удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди. Інформація оновлюватиметься.