Россия уничтожила склад с книгами: издательство потеряло около 800 тысяч экземпляров

Россияне уничтожили склад с 800 тысячами книг

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Российская атака 2 июля уничтожила склад с книгами издательства BookChef. В результате потеряно около 800 тысяч экземпляров книг. Центральный склад Denka Logistics был полностью разрушен.

Об этом сообщили в издательстве BookChef.

800 тысяч книг сгорели в результате атаки 2 июля

Из-за попадания в складские помещения потеряно ориентировочно 800 тысяч книг, в создание которых годами вкладывали усилия авторы, переводчики, иллюстраторы, редакторы, дизайнеры, типографии и менеджеры.

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«Самое главное: все наши люди живы. Это то, за что мы сейчас держимся. Временно мы не можем принимать, обрабатывать и отправлять заказы в обычном режиме», — говорит CEO компании BookChef Александр Кирпичёв.

Из-за чрезвычайной ситуации издательство вынуждено приостановить все совместные акции с магазинами-партнерами до тех пор, пока не стабилизирует объемы дополнительных тиражей.

Несмотря на кризис, издательство BookChef продолжит работу, выпуск новых книг и инвестиции в украинский рынок. Сейчас интернет-магазин компании работает, а лучшей помощью для восстановления уничтоженных тиражей издательство называет покупку книг читателями.

На сайте пишут, что будут отправлять книги до последнего экземпляра из того, что уцелело.

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Удар по Киеву 2 июля: последние новости

Напомним, что в результате вражеской атаки в Киеве пострадали по меньшей мере четверо детей, которые находятся в больницах. Мэр столицы Виталий Кличко и директор Департамента здравоохранения Татьяна Мостепан сообщили, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, а все медицинские службы города переведены в усиленный режим работы.

Среди госпитализированных — пятилетняя девочка и 16-летняя девушка. Также в тяжелом состоянии находятся два мальчика: годовалый малыш и 10-летний ребенок, за жизни которых сейчас борются хирурги.

Родителей 10-летнего мальчика под завалами не нашли, с ним в больнице находится дедушка. Количество пострадавших еще может возрасти. На местах попаданий все еще продолжаются аварийно-спасательные работы.

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