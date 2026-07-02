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- Киев
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Россия уничтожила склад с книгами: издательство потеряло около 800 тысяч экземпляров
В результате российского удара 2 июля BookChef потерял около 800 тысяч экземпляров книг. Компания временно изменила режим работы, но уже объявила о планах восстановления.
Российская атака 2 июля уничтожила склад с книгами издательства BookChef. В результате потеряно около 800 тысяч экземпляров книг. Центральный склад Denka Logistics был полностью разрушен.
Об этом сообщили в издательстве BookChef.
800 тысяч книг сгорели в результате атаки 2 июля
Из-за попадания в складские помещения потеряно ориентировочно 800 тысяч книг, в создание которых годами вкладывали усилия авторы, переводчики, иллюстраторы, редакторы, дизайнеры, типографии и менеджеры.
«Самое главное: все наши люди живы. Это то, за что мы сейчас держимся. Временно мы не можем принимать, обрабатывать и отправлять заказы в обычном режиме», — говорит CEO компании BookChef Александр Кирпичёв.
Из-за чрезвычайной ситуации издательство вынуждено приостановить все совместные акции с магазинами-партнерами до тех пор, пока не стабилизирует объемы дополнительных тиражей.
Несмотря на кризис, издательство BookChef продолжит работу, выпуск новых книг и инвестиции в украинский рынок. Сейчас интернет-магазин компании работает, а лучшей помощью для восстановления уничтоженных тиражей издательство называет покупку книг читателями.
На сайте пишут, что будут отправлять книги до последнего экземпляра из того, что уцелело.
Удар по Киеву 2 июля: последние новости
Напомним, что в результате вражеской атаки в Киеве пострадали по меньшей мере четверо детей, которые находятся в больницах. Мэр столицы Виталий Кличко и директор Департамента здравоохранения Татьяна Мостепан сообщили, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, а все медицинские службы города переведены в усиленный режим работы.
Среди госпитализированных — пятилетняя девочка и 16-летняя девушка. Также в тяжелом состоянии находятся два мальчика: годовалый малыш и 10-летний ребенок, за жизни которых сейчас борются хирурги.
Родителей 10-летнего мальчика под завалами не нашли, с ним в больнице находится дедушка. Количество пострадавших еще может возрасти. На местах попаданий все еще продолжаются аварийно-спасательные работы.