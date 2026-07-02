Какие районы Киева самые жаркие летом 2026 года

Жара в Киеве

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Европейские спутники Sentinel-3A и Sentinel-3B программы Copernicus зафиксировали, как сильно нагреваются городские поверхности во время летнего зноя. Компания ЛУН проанализировала эти данные, собранные около полудня в безоблачные дни с 26 по 29 июня 2026 года.

Исследование охватило не только Украину, но и другие европейские города, и результаты показали, что именно украинские территории накалились больше всего. Например, в отдельных зонах Киева температура поверхностей подскочила до +51,2 °C, оставив позади Варшаву ее +50,1 °C и Париж, где аналогичный показатель составлял +47,2 °C. При этом рекордные максимумы зафиксировали на юге страны, в Крыму поверхность прогрелась до +54,5 °C, а в Одессе — до +52,9 °C.

Где жарче всего на правом и левом берегах Киева

Основными тепловыми точками Киева прогнозировали промышленные зоны, крупные транспортные узлы и районы с плотной жилой застройкой, где средние температурные показатели поверхностей удерживались на уровне +47 °C и выше.

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На правобережной части города под сильнейший удар жары попали промышленные территории Подола и Оболони.

На левом берегу столицы больше всего раскалились Дарницкая промзона, окрестности Бортницкой станции аэрации, а также жилой массив Троещина, где средняя температура поверхностей в микрорайоне зафиксирована на отметке +44 °C.

Какие самые холодные районы в Киеве

В противоположность раскаленным промышленным и жилым кварталам, водные объекты и крупные зеленые массивы столицы продемонстрировали значительно более низкие температурные показатели.

Киевское водохранилище, акватория Днепра, Конча-Заспа и Голосеевский лес оказались на 10–15 °C прохладнее сплошной городской застройки. Например, в самом Голосеевском лесу температура поверхностей удерживалась на уровне около 20 °C, хотя за его пределами показатели стремительно росли более чем на 5 °C.

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Подобное положительное влияние большого количества зелени наблюдается и на примере Демеевки, где, благодаря особенностям ландшафта и озеленению, средняя температура поверхностей в жару составляла всего +34 °C.

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