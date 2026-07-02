У Києві під час атаки РФ загинули захисник України та його рідна сестра з Конотопа (фото)

Богдан і Вікторія Долі / Фото: @inshadumka

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У ніч проти 2 липня під час російської атаки на Київ загинув 24-річний український військовослужбовець Богдан Доля, уродженець Конотопа Сумської області. Разом із ним загинула його рідна сестра Вікторія Доля.

Про трагедію повідомив канал «Інша Думка Медіа».

Богдан Доля народився 9 травня 2002 року. Він був захисником України. Разом із сестрою все життя проживав у Конотопі, де вони навчалися у Конотопському ліцеї №1. У громаді згадують Богдана та Вікторію як щирих, добрих і світлих людей.

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Богдан і Вікторія Долі / Фото: «Інша Думка Медіа»

У міській раді висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

«Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Богдана та Вікторію. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами», — йдеться у повідомленні.

Прощання з Богданом і Вікторією Долями відбудеться у неділю, 5 липня. Про час та місце церемонії місцева влада пообіцяла повідомити додатково.

Богдан Доля поповнив список українських військових, чиє життя обірвалося внаслідок російської агресії.

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Масована атака 2 липня — що відомо

У ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала Київ, випустивши різні типи озброєння: дрони, балістичні та крилаті ракети. Понад 30 локацій зазнали атак ворога в усіх районах столиці.

Після масованого удару РФ по Києву різко зросла кількість жертв. За останніми даними, загинуло вже 27 людей. Кількість постраждалих становить близько сотні.

Нагадаємо також, що внаслідок масованої атаки РФ на Київ зазнав поранень 90-річний історик Борис Забарко — колишній в’язень нацистського гетто та один із найвідоміших дослідників Голокосту в Україні.

Раніше йшлося про те, що очільник Кремля Володимир Путін, ймовірно, буде з не меншою зухвалістю гатити по Києву, переслідуючи дві головні мети.

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