Які райони Києва наспекотніші влітку 2026 року

Спека в Києві

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Європейські супутники Sentinel-3A і Sentinel-3B програми Copernicus зафіксували, як сильно нагріваються міські поверхні під час літньої спеки. Компанія ЛУН проаналізувала ці дані, зібрані близько полудня у безхмарні дні з 26 по 29 червня 2026 року.

Дослідження охопило не лише Україну, а й інші європейські міста, і результати показали, що саме українські території розжарилися найбільше. Наприклад, в окремих зонах Києва температура поверхонь підскочила до +51,2 °C, залишивши позаду Варшаву з її +50,1 °C та Париж, де аналогічний показник становив +47,2 °C. При цьому рекордні максимуми зафіксували на півдні країни, у Криму поверхня прогрілася до +54,5 °C, а в Одесі — до +52,9 °C.

Де найгарячіше на правому та лівому берегах Києва

Основними тепловими точками Києва прогнозовано стали промислові зони, великі транспортні вузли та райони з щільною житловою забудовою, де середні температурні показники поверхонь утримувалися на рівні +47 °C і вище.

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На правобережній частині міста під найсильніший удар спеки потрапили промислові території Подолу та Оболоні.

На лівому березі столиці найбільше розпеклися Дарницька промзона, околиці Бортницької станції аерації, а також житловий масив Троєщина, де середня температура поверхонь у мікрорайоні зафіксована на позначці +44 °C.

Де найхолодніше влітку в Києві

На противагу розпеченим промисловим і житловим кварталам, водні об’єкти та великі зелені масиви столиці продемонстрували значно нижчі температурні показники.

Київське водосховище, акваторія Дніпра, Конча-Заспа та Голосіївський ліс виявилися на 10–15 °C прохолоднішими за суцільну міську забудову. Наприклад, у самому Голосіївському лісі температура поверхонь утримувалася на рівні близько 20 °C, хоча одразу за його межами показники стрімко зростали більш ніж на 5 °C.

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Схожий позитивний вплив великої кількості зелені простежується і на прикладі Деміївки, де завдяки особливостям ландшафту та озелененню середня температура поверхонь у спеку становила всього +34 °C.

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