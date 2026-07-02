Відомий 70-річний хірург із Києва замовив вбивство ексдружини: що стало причиною

Смертельний поділ майна: відомий київський хірург замовив кілеру колишню дружину

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У Київській області затримали чоловіка, який замовив вбивство своєї колишньої дружини.

Про це передає поліція Київщини, а також начальник слідчого управління поліції в Київській області Сергій Болвінов.

«Відомий лікар-хірург, автор понад вісімдесяти наукових робіт, розробник медичних винаходів та власник патентів на них. Йому сімдесят років, в Києві він очолює приватну клініку. Людина публічна — його неодноразово запрошували в ефіри центральних каналів як медичного експерта», — розповів про зловмисника Болвінов.

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За словами поліцейського, лікар знайшов посередника, щоб позбутися колишньої та підробити її заповіт. Фігурант звернувся за допомогою до свого 51-річного знайомого. За оновлену версію «останньої волі» колишньої дружини зловмисник обіцяв доплатити 3 000 доларів. Безпосередньо саме вбивство чоловік оцінив у 10 000 доларів.

Коли знайшовся виконавець, чоловік передав йому фотографії жертви, також приніс на зустріч власноруч намальований план дачного будинку, схему розташування камер спостереження. Обговорили також і шляхи відступу після вбивства.

Історія сімейного конфлікту

За інформацією поліції, подружжя офіційно розлучилося ще у 2021 році, у них двоє дорослих синів. Та весь час після офіційного розірвання шлюбу в родині тривала ворожнеча. І сам лікар, і його дружина, і сини на обліку в органах внутрішніх справ фігурують як учасники численних сімейних конфліктів.

«Батьки роками писали один на одного скарги та заяви, билися, викликали поліцію. Чоловік повідомляв на 102 про те, що жінка нібито вкрала його гроші та нерухомість. Заявляв також, що його було загіпнотизовано. Тим часом колишній дружині суд видавав обмежувальний припис щодо нього. І сама вона також перебувала на обліку як кривдник», — зазначив Болвінов.

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Причина конфлікту — поділ щонайменше 8 об’єктів нерухомості. Лікаря не влаштувало те, як суд розподілив квартири та гараж. Крім того, з нього мали ще стягнути компенсацію у більше ніж два з половиною мільйони гривень на користь колишньої дружини.

Він оскаржував рішення в апеляції, але успіху не мав. Тоді й з’явився новий план. Щоб підробити заповіт чоловік передав найманцю зразки підпису жінки та копію її паспорта. Це мало коштувати три тисячі доларів. Ще десять — за саме вбивство.

Правоохоронці інсценували вбивство потерпілої, підготували фотодокази нібито виконаного злочину та затримали замовника одразу після передачі обумовленої винагороди «кілеру».

За організацію умисного вбивства з корисливих мотивів фігуранту загрожує аж до довічного увʼязнення.

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Сама жінка залишилася жива.

«Повний шок та ступор — лікар не очікував такого розвитку подій, але опору не чинив», — додав Болвінов.

Раніше ми писали, що чоловік зруйнував сімейний будинок екскаватором після новини про розлучення.

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