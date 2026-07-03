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На Киев надвигается внезапное похолодание: синоптики предупредили об опасности и шквальной непогоде
Сильные грозовые ливни и град обрушатся на Киев и область уже в ближайшие сутки, превратив солнечное утро в пасмурный вечер.
В пятницу, 3 июля, Киев и область окажутся в эпицентре грозового фронта, который принесет сильные ливни с градом и долгожданное понижение температуры до комфортных значений.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 3 июля в Киеве из-за прохождения холодного атмосферного фронта пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен шквал. Температура воздуха в столице составит до +27 градусов тепла.
«А в дальнейшем ожидается ещё более свежая и комфортная воздушная масса», — прогнозирует Диденко.
По данным Украинского гидрометцентра, 3 июля в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут умеренные кратковременные дожди, а днём ожидаются сильные дожди с грозами.
В отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с. В связи с опасными метеорологическими явлениями на территории Киевской области и Киева объявлен первый уровень опасности — желтый.
В целом ветер будет северо-западным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов выше нуля.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.
Как сообщается на метеопортале Sinoptik, первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака. Очень сильный дождь с грозой, который начнётся во второй половине дня, к вечеру сменится дождём.
Температура воздуха будет колебаться от +24 градусов тепла ночью до +27 градусов тепла днём.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 3 июля.
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