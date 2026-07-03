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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київ суне раптова холоднеча: синоптики попередили про небезпеку і шквал негоди

Потужні грозові зливи та град накриють Київ і область уже найближчої доби, змінивши сонячний ранок на похмурий вечір.

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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

У п’ятницю, 3 липня, Київ та область опиняться в епіцентрі грозового фронту, який принесе сильні зливи з градом і довгоочікуване зниження температури до комфортних показників.

Синопткиня Наталка Діденко попереджає, що у Києві 3 липня через діяльність холодного атмосферного фронту пройдуть короткочасні грозові дощі, можливий шквал. Температура повітря в столиці становитиме до +27 градусів тепла.

«А надалі очікується ще свіжіша, комфортна повітряна маса», — прогнозує Діденко.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 3 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде помірний короткочасний дощ, а вдень очікуються значні дощі із грозами.

В окремих районах ймовірно випаде град та будуть шквали до 15-20 м/с. У зв’язку із небезпечними метеорологічними явищами по території Київщини та Києва, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Загалом вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з’являться хмари. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ.

Температура повітря коливатиметься від +24 градусів тепла вночі до +27 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 3 липня / © скриншот

Погода у Києві 3 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
349
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