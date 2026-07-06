Багатоповерхівки у вогні, кількість загиблих зростає: все, що відомо про смертельну атаку РФ на Київ (фото, відео)

Атака на Київ

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У ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Била знову по житлових будинках, внаслідок чого виникли пожежі, а біля деяких із них утворилися вирви. За інформацією влади, найскладніша ситуація — у Подільському районі столиці, де росіяни влучили в багатоповерхівки, частково їх зруйнувавши. За останніми даними, відомо про 11 загиблих та 46 постраждалих. Також на місцях атак розшукують людей.

Все, що відомо про смертельний удар РФ по Києву — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Попередження від Зеленського

Напередодні президент Володимир Зеленський із посиланням на розвідку попередив, що Росія готує новий масований удар по країні напередодні саміту НАТО у Туреччині, який відбудеться 7 та 8 липня. Моніторингові канали інформували, що ціллю росіян знову буде столиця.

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Зеленський звернувся до партнерів України із жорсткою заявою та закликав, передусім США, до «активних рішень», наголосишви на важливості ракет для Patriot.,

«Будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot’ів — це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО — потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні», — написав він увечері 5 липня.

Які райони постраждали під час атаки

Руйнування та пошкодження зафіксовані в чотирьох районах міста. За даними рятувальників:

У Подільському районі сталося влучання в житлову п’ятиповерхівку з руйнуванням з 9-го по 5-й поверхи. 17 людей виведено на свіже повітря, 28 — врятовано з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває. За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16-го поверху 25-поверхового житлового будинку.

Крім того, триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2-го по 5-й поверхи.

У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4-го поверху, а в іншому — пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляється про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі. За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння з 23-го по 25-й поверхи.

У Голосіївському районі попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

Пожежі у багатоповерхівках та пошуки людей

У КМВА розповіли, що понад 20 локацій зазнали пошкоджень. Там тривають роботи із ліквідації наслідів. Попередньо рятувальники інформували про 15 локацій.

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За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах. Російські військові «прямою наводкою влучили по житлових багатоповерхівках» у цих районах.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що станом на 8-му ранку відомо про 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей, 27 із них госпіталізували до лікарні, зокрема трьох дітей.

За його словами, найбільше постраждав Подільський район. Також є влучання в житлові багатоповерхівки в Дарницькому районі. Окрім того, ліквідовують наслідки атаки і в Оболонському та Голосіївському районах. В будинках, де сталися влучання, працюють рятувальники та медики.

За інформацією поліції, через атаку вранці у Києві тимчасово перекритий рух транспорту низкою вулиць:

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вулицею Урлівською (від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової);

вулицею Світлицького (від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика);

вулицею Куренівською (від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка).

Дата публікації 08:33, 06.07.26 Кількість переглядів 27 Показали жахливі кадри із наслідками удару по Києву

Чим могла РФ бити по Києву

За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, Росія завдала комбінованого удару по Києву та передмістю. За короткий проміжок часу противник, ймовірно, випустив близько 15 балістичних ракет: «Іскандер», «Циркон» та С-400.

Близько першої години ночі ворог випустив крилаті ракети «Калібр» у напрямку Київської області, які, за даними моніторингових каналів, не досягли цілей.

Водночас Росія здійснила комбінований удар по столиці гіперзвуковими ракетами «Циркон», які, за повідомленнями моніторингових каналів, запускалися з району Курська, а також балістичними ракетами з Брянської області.

А ближче до третьої години ночі окупанти завдали ще двох хвиль ударів крилатими ракетами Х-101 та 9М727, які також були спрямовані на Київ.

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Станом на 08:30 офіційної статистики від Повітряних сил немає.

Наслідки на Київщині

Також під ударом ворога була Київська область. Очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що найскладніша ситуація — у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним. Територію оточено поліцією.

За його словами, через атаку травмовано 15 жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих — дівчинка віком 9 місяців.

Міська рада закликає мешканців залишатися в укриттях і не виходити на вулицю без крайньої потреби. В окремих районах триває евакуація.

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Поліція області додала, що у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та два підприємства — одна людина загинула, дванадцять людей постраждали. А на Бориспільщині одна людина отримала тілесні ушкодження.

Удар по Одесі

Окрім того, країна-агресорка завдала удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будівлі та гуртожиток. Є постраждалі.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що станом на 7:00 у Київському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та гуртожиток. Триває розбір завалів. Трамвайні колії вже відновлено, робота транспорту не зупинялася.

У Хаджибейському районі прибудинкову територію прибрано.

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