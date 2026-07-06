- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 5973
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована ракетна атака Росії на Київ: головні новини ночі 6 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 липня 2026 року:
Моторошна атака РФ на Київ: що наразі відомо (фото, відео) Читати далі –>
ДСНС показала наслідки рятувальної операції після масованої атаки на Київ: людей діставали з верхніх поверхів (фото) Читати далі –>
Масована ракетна атака на Київ: Росія застосувала понад 20 гіперзвукових ракет Читати далі –>
Росія масовано атакувала Київщину: є загиблий, десятки постраждалих і руйнування в трьох районах Читати далі –>
Росія вбила людей у Києві: Ткаченко повідомив про жертв атаки Читати далі –>
Коментарі
Сортувати: