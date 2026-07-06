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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
5973
Час на прочитання
1 хв

Масована ракетна атака Росії на Київ: головні новини ночі 6 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 липня 2026 року:

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Дата публікації
Кількість переглядів
5973
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