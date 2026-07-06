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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
487
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1 хв

Росія вбила людей у Києві: Ткаченко повідомив про жертв атаки

Унаслідок масованої російської атаки на Київ є загиблі. Про перші жертви обстрілу повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Руйнування у Києві

Руйнування у Києві / © із соцмереж

У Києві підтвердили інформацію про перші жертви масованої російської атаки.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, на жаль, внаслідок російського обстрілу загинули троє людей.

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Триває ліквідація наслідків атаки, розбір завалів і пошук людей. Інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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Дата публікації
Кількість переглядів
487
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