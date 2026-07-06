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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
4339
Время на прочтение
1 мин

Массированная ракетная атака России на Киев: главные новости ночи 6 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 июля 2026 года:

  • Жуткая атака РФ на Киев: что известно (фото, видео) Читать дальше –>

  • ГСЧС показала последствия спасательной операции после массированной атаки на Киев: людей доставали с верхних этажей (фото) Читать дальше –>

  • Массированная ракетная атака на Киев: Россия применила более 20 гиперзвуковых ракет Читать далее –>

  • Россия массированно атаковала Киевщину: есть погибший, десятки пострадавших и разрушение в трех районах Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
4339
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