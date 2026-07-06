Жуткая атака РФ на Киев: что известно (фото, видео)

Атака на Киев / © Суспільне

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По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко , количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 24 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов еще два тела, из-за чего количество жертв атаки увеличилось до семи.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из 24 пострадавших 14 госпитализировали. Среди них двое детей в возрасте 7 и 8 лет.

Наибольшие разрушения получил Дарницкий район. Там обломки попали в 25-этажное жилое здание на уровне четвертого этажа. На верхних этажах оказались заблокированными люди. Из дома уже спасли 22 жителя, однако во время поисковых работ спасатели обнаружили двоих погибших. Операция по деблокированию людей продолжается.

Кроме того, в Дарницком районе произошло возгорание на 23-м и 24-м этажах 30-этажного жилого дома. Из здания эвакуируют жителей.

В Подольском районе в результате падения обломков поврежден 21-этажный жилой дом. Там произошло частичное разрушение конструкций между третьим и четвертым этажами.

В Оболонском районе из-за атаки возникли пожары в складском здании и еще одном объекте. Также зафиксировано попадание на территории нежилой застройки.

Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и уточнять информацию о пострадавших и разрушениях.

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© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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