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- Киев
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Спасатели эвакуировали 15 человек из поврежденной многоэтажки в Киеве: среди них шестеро детей
В Подольском районе Киева после российской ракетной атаки спасатели эвакуировали 15 человек из частично разрушенной многоэтажки, среди них шестеро детей, тогда как количество пострадавших в столице возросло до семи.
В Подольском районе Киева, где в результате российской атаки частично разрушен жилой дом, спасатели эвакуировали 15 жителей, по информации городского головы Киева Виталия Кличко .
С верхних этажей чрезвычайники сняли трех женщин и шестерых детей. Поисково-спасательная операция продолжается.
В поврежденной многоэтажке произошло разрушение квартир по обе стороны здания. На месте продолжают работать спасатели, которые ищут людей, находящихся под завалами.
По состоянию на сегодняшний день в столице известно уже о семи пострадавших. Двое из них госпитализированы в медицинские учреждения.
Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.