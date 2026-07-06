Спасатели эвакуировали 15 человек из поврежденной многоэтажки в Киеве: среди них шестеро детей

Атака на Киев / © из соцсетей

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В Подольском районе Киева, где в результате российской атаки частично разрушен жилой дом, спасатели эвакуировали 15 жителей, по информации городского головы Киева Виталия Кличко .

С верхних этажей чрезвычайники сняли трех женщин и шестерых детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

В поврежденной многоэтажке произошло разрушение квартир по обе стороны здания. На месте продолжают работать спасатели, которые ищут людей, находящихся под завалами.

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По состоянию на сегодняшний день в столице известно уже о семи пострадавших. Двое из них госпитализированы в медицинские учреждения.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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