В Киеве раздались взрывы: работает ПВО, власти призывают оставаться в укрытиях

Ночная атака / © tsn.ua

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В Киеве во время воздушной тревоги были слышны взрывы. По предварительной информации мониторинговых каналов, была угроза применения баллистических ракет .

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях.

«Находитесь в укрытиях!» – подчеркнул Кличко.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также обратился к киевлянам с просьбой не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

«Прошу всех не игнорировать опасность и находиться в укрытиях отбоя. Берегите себя и своих близких. Враг бьет баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях», – отметил он.

Официальной информации о возможных последствиях атаки по состоянию на данный момент не поступало. Воздушная тревога продолжается.

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