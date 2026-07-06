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- Киев
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В Киеве раздались взрывы: работает ПВО, власти призывают оставаться в укрытиях
В ночь на 6 июля в Киеве раздались взрывы. В столице работают силы противовоздушной обороны, а городские власти призвали жителей не покидать укрытий из-за угрозы баллистического удара.
В Киеве во время воздушной тревоги были слышны взрывы. По предварительной информации мониторинговых каналов, была угроза применения баллистических ракет .
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях.
«Находитесь в укрытиях!» – подчеркнул Кличко.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также обратился к киевлянам с просьбой не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
«Прошу всех не игнорировать опасность и находиться в укрытиях отбоя. Берегите себя и своих близких. Враг бьет баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях», – отметил он.
Официальной информации о возможных последствиях атаки по состоянию на данный момент не поступало. Воздушная тревога продолжается.
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