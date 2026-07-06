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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
7037
Время на прочтение
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В Киеве раздались взрывы: работает ПВО, власти призывают оставаться в укрытиях

В ночь на 6 июля в Киеве раздались взрывы. В столице работают силы противовоздушной обороны, а городские власти призвали жителей не покидать укрытий из-за угрозы баллистического удара.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ночная атака

Ночная атака / © tsn.ua

В Киеве во время воздушной тревоги были слышны взрывы. По предварительной информации мониторинговых каналов, была угроза применения баллистических ракет .

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях.

«Находитесь в укрытиях!» – подчеркнул Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также обратился к киевлянам с просьбой не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

«Прошу всех не игнорировать опасность и находиться в укрытиях отбоя. Берегите себя и своих близких. Враг бьет баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях», – отметил он.

Официальной информации о возможных последствиях атаки по состоянию на данный момент не поступало. Воздушная тревога продолжается.

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Дата публикации
Количество просмотров
7037
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