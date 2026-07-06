ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1233
Время на прочтение
1 мин

Обломки упали еще на один жилой дом в Киеве - Кличко

В Киеве появилась новая информация о последствиях российской ракетной атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

По словам городского головы Виталия Кличко , по предварительной информации, в Подольском районе обломки упали еще на один жилой дом . Кроме того, в Дарницком районе зафиксировано попадание обломков в нежилую застройку.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Подольском районе в многоэтажном доме заблокированы люди.

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1233
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie