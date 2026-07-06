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- Киев
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Обломки упали еще на один жилой дом в Киеве - Кличко
В Киеве появилась новая информация о последствиях российской ракетной атаки.
По словам городского головы Виталия Кличко , по предварительной информации, в Подольском районе обломки упали еще на один жилой дом . Кроме того, в Дарницком районе зафиксировано попадание обломков в нежилую застройку.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Подольском районе в многоэтажном доме заблокированы люди.
На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.