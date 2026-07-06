Обломки упали еще на один жилой дом в Киеве - Кличко

Ракетная атака / © ТСН.ua

Реклама

По словам городского головы Виталия Кличко , по предварительной информации, в Подольском районе обломки упали еще на один жилой дом . Кроме того, в Дарницком районе зафиксировано попадание обломков в нежилую застройку.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Подольском районе в многоэтажном доме заблокированы люди.

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Реклама

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Новости партнеров