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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2447
Время на прочтение
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Массированный удар по Киеву: через 10 минут Россия могла выпустить около 15 баллистических ракет — обозреватель

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова , по Киеву и пригороду за короткий промежуток времени враг, вероятно, выпустил около 15 баллистических ракет. Речь идет о ракетах комплексов "Искандер", "Циркон" и С-400.

"Около 15 ракет (баллистические "Искандеры" + "Цирконы" + С-400) по Киеву и пригороду за эти 10 минут", - сообщил Мирошников.

Официальной информации от Воздушных сил о точном количестве и типах ракет на момент публикации нет. В столице и области продолжалась работа сил противовоздушной обороны, а жителей призывали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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Дата публикации
Количество просмотров
2447
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