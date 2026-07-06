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- Киев
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Массированный удар по Киеву: через 10 минут Россия могла выпустить около 15 баллистических ракет — обозреватель
Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.
По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова , по Киеву и пригороду за короткий промежуток времени враг, вероятно, выпустил около 15 баллистических ракет. Речь идет о ракетах комплексов "Искандер", "Циркон" и С-400.
"Около 15 ракет (баллистические "Искандеры" + "Цирконы" + С-400) по Киеву и пригороду за эти 10 минут", - сообщил Мирошников.
Официальной информации от Воздушных сил о точном количестве и типах ракет на момент публикации нет. В столице и области продолжалась работа сил противовоздушной обороны, а жителей призывали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
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