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Масований удар по Києву: за 10 хвилин Росія могла випустити близько 15 балістичних ракет — оглядач
Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.
За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, по Києву та передмістю за короткий проміжок часу ворог, ймовірно, випустив близько 15 балістичних ракет. Йдеться про ракети комплексів «Іскандер», «Циркон» та С-400.
«Близько 15 ракет (балістичні "Іскандери" + "Циркони" + С-400) по Києву та передмістю за ці 10 хвилин», — повідомив Мирошников.
Офіційної інформації від Повітряних сил щодо точної кількості та типів ракет на момент публікації немає. У столиці та області тривала робота сил протиповітряної оборони, а жителів закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
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