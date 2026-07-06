Масований удар по Києву: за 10 хвилин Росія могла випустити близько 15 балістичних ракет — оглядач

Ракета / © ТСН.ua

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За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, по Києву та передмістю за короткий проміжок часу ворог, ймовірно, випустив близько 15 балістичних ракет. Йдеться про ракети комплексів «Іскандер», «Циркон» та С-400.

«Близько 15 ракет (балістичні "Іскандери" + "Циркони" + С-400) по Києву та передмістю за ці 10 хвилин», — повідомив Мирошников.

Офіційної інформації від Повітряних сил щодо точної кількості та типів ракет на момент публікації немає. У столиці та області тривала робота сил протиповітряної оборони, а жителів закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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