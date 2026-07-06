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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по Києву: за 10 хвилин Росія могла випустити близько 15 балістичних ракет — оглядач

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, по Києву та передмістю за короткий проміжок часу ворог, ймовірно, випустив близько 15 балістичних ракет. Йдеться про ракети комплексів «Іскандер», «Циркон» та С-400.

«Близько 15 ракет (балістичні "Іскандери" + "Циркони" + С-400) по Києву та передмістю за ці 10 хвилин», — повідомив Мирошников.

Офіційної інформації від Повітряних сил щодо точної кількості та типів ракет на момент публікації немає. У столиці та області тривала робота сил протиповітряної оборони, а жителів закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Дата публікації
Кількість переглядів
317
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