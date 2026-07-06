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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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2210
Час на прочитання
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Перші наслідки ракетної атаки на Київ: у багатоповерхівці заблоковані люди, спалахнули пожежі

У Києві фіксують перші наслідки російської ракетної атаки. У Подільському районі частково зруйнований житловий будинок, на верхніх поверхах заблоковані люди. Також у столиці виникли пожежі та зафіксовано падіння уламків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Нічна атака росіян на Київ

Нічна атака росіян на Київ / © із соцмереж

У ніч проти 6 липня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. У столиці вже відомо про перші наслідки ворожого удару.

За повідомленням міського голови Віталія Кличка, у Подільському районі частково зруйновано житловий будинок. На рівні сьомого-дев'ятого поверхів заблоковані люди. Також уламки впали на територію гаражного кооперативу.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що в Подільському районі пошкоджено гаражі. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

У Голосіївському районі, за даними Кличка, виникло загоряння на території нежитлової забудови, а також пожежа у складському приміщенні. Крім того, зафіксовано падіння уламків на відкритій території.

Ткаченко також повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі. На місцях працюють та прямують екстрені служби. Інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися.

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2210
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