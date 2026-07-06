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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо про перших постраждалих в Києві після ракетної атаки

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © із соцмереж

У Києві з'явилася перша офіційна інформація про постраждалих унаслідок масованої російської ракетної атаки. Також стало відомо про нові пошкодження житлової забудови у Подільському районі.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами Кличка, станом на цей момент відомо про трьох постраждалих. Одну жінку госпіталізували, ще двом людям медики надали допомогу амбулаторно.

Водночас Ткаченко повідомив, що у Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено ще одну 25-поверхівку. Руйнування зафіксовано на рівні 16-го поверху.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань і падіння уламків. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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