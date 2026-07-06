Атака на Київ: у багатоповерхівці спалахнула пожежа, кількість постраждалих зросла

Атака на Київ / © із соцмереж

Реклама

Російська армія завдала ракетного удару по Києву. У столиці фіксують наслідки атаки одразу в кількох районах.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку.

Також у Подільському районі уламки впали на територію одного з житлових комплексів. На місця оперативно прямують рятувальники та інші екстрені служби.

Реклама

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на цей час внаслідок російської атаки постраждали вже п'ятеро людей.

Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Новини партнерів