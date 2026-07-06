Росія перетворює Київ на мішень: у Дарницькому районі ракети пошкодили три багатоповерхівки

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За попередньою інформацією, станом на зараз у Дарницькому районі зафіксовано пошкодження багатоповерхових житлових будинків на трьох різних локаціях унаслідок російської атаки.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Усі пошкоджені об'єкти — це житлові будинки, де люди спали та жили звичайним життям. На місцях працюють рятувальники, комунальні та екстрені служби, триває уточнення наслідків атаки.

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Росія вкотре завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі столиці, атакувавши житлові квартали, де немає військових об'єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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