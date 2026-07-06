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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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594
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Россия превращает Киев в мишень: в Дарницком районе ракеты повредили три многоэтажки

В Дарницком районе Киева в результате российской ракетной атаки повреждены многоэтажные жилые дома на трех разных локациях. Речь идет о домах, где в момент удара находились мирные жители.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

© из соцсетей

По предварительной информации, по состоянию на данный момент в Дарницком районе зафиксировано повреждение многоэтажных жилых домов на трех разных локациях в результате российской атаки .

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Все поврежденные объекты – это жилые дома, где люди спали и жили обычной жизнью. На местах работают спасатели, коммунальные и экстренные службы, идет уточнение последствий атаки.

Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре столицы, атаковав жилые кварталы, где нет военных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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Дата публикации
Количество просмотров
594
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