Россия превращает Киев в мишень: в Дарницком районе ракеты повредили три многоэтажки

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По предварительной информации, по состоянию на данный момент в Дарницком районе зафиксировано повреждение многоэтажных жилых домов на трех разных локациях в результате российской атаки .

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Все поврежденные объекты – это жилые дома, где люди спали и жили обычной жизнью. На местах работают спасатели, коммунальные и экстренные службы, идет уточнение последствий атаки.

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Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре столицы, атаковав жилые кварталы, где нет военных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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