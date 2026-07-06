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Россия превращает Киев в мишень: в Дарницком районе ракеты повредили три многоэтажки
В Дарницком районе Киева в результате российской ракетной атаки повреждены многоэтажные жилые дома на трех разных локациях. Речь идет о домах, где в момент удара находились мирные жители.
По предварительной информации, по состоянию на данный момент в Дарницком районе зафиксировано повреждение многоэтажных жилых домов на трех разных локациях в результате российской атаки .
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Все поврежденные объекты – это жилые дома, где люди спали и жили обычной жизнью. На местах работают спасатели, коммунальные и экстренные службы, идет уточнение последствий атаки.
Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре столицы, атаковав жилые кварталы, где нет военных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.