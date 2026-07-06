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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака на Киев: в многоэтажке загорелся пожар, количество пострадавших выросло

В результате российской ракетной атаки на Киев в Дарницком районе загорелась многоэтажка, а в Подольском обломки упали на территорию жилого комплекса. Известно уже о пяти пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев / © из соцсетей

Российская армия нанесла ракетный удар по Киеву . В столице фиксируют последствия атаки сразу в нескольких районах.

По информации городского головы Виталия Кличко, в Дарницком районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме.

Также в Подольском районе обломки рухнули на территорию одного из жилых комплексов. На места оперативно направляются спасатели и другие экстренные службы.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на данный момент в результате российской атаки пострадали уже пять человек.

Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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Дата публикации
Количество просмотров
470
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