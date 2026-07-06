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Атака на Киев: в многоэтажке загорелся пожар, количество пострадавших выросло
В результате российской ракетной атаки на Киев в Дарницком районе загорелась многоэтажка, а в Подольском обломки упали на территорию жилого комплекса. Известно уже о пяти пострадавших.
Российская армия нанесла ракетный удар по Киеву . В столице фиксируют последствия атаки сразу в нескольких районах.
По информации городского головы Виталия Кличко, в Дарницком районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме.
Также в Подольском районе обломки рухнули на территорию одного из жилых комплексов. На места оперативно направляются спасатели и другие экстренные службы.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на данный момент в результате российской атаки пострадали уже пять человек.
Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.
Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.