ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Россия убила людей в Киеве: Ткаченко сообщил о жертвах атаки

В результате массированной российской атаки на Киев есть погибшие. О первых жертвах обстрела сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Разрушение в Киеве

Разрушение в Киеве / © из соцсетей

В Киеве подтвердили информацию о первых жертвах массированной российской атаки .

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что, к сожалению, в результате российских обстрелов погибли три человека.

Спасатели продолжают работать на местах ушибов. Идет ликвидация последствий атаки, разбор завалов и поиск людей. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
124
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie