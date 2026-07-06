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- Киев
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Россия убила людей в Киеве: Ткаченко сообщил о жертвах атаки
В результате массированной российской атаки на Киев есть погибшие. О первых жертвах обстрела сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В Киеве подтвердили информацию о первых жертвах массированной российской атаки .
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что, к сожалению, в результате российских обстрелов погибли три человека.
Спасатели продолжают работать на местах ушибов. Идет ликвидация последствий атаки, разбор завалов и поиск людей. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.