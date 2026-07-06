- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 1 мин
В Подольском районе Киева после атаки РФ вспыхнули пожары в четырех жилых домах
В Подольском районе Киева после российской ракетной атаки пожары вспыхнули сразу на четырех разных локациях. Все возгорания произошли в жилых домах, где в момент удара находились люди.
В результате российской ракетной атаки в Подольском районе Киева пожары возникли сразу на четырех разных локациях. Все возгорания произошли в жилых домах, где в момент удара находились люди.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
По его словам, все четыре ячейки возгорания зафиксированы в многоквартирных жилых домах.
"В Подольском районе в результате атаки пожара сразу на четырех разных локациях. Все четыре — жилые дома. Там, где этой ночью просто спали люди", — подчеркнул Ткаченко.
На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.