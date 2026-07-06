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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Подольском районе Киева после атаки РФ вспыхнули пожары в четырех жилых домах

В Подольском районе Киева после российской ракетной атаки пожары вспыхнули сразу на четырех разных локациях. Все возгорания произошли в жилых домах, где в момент удара находились люди.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев / © из соцсетей

В результате российской ракетной атаки в Подольском районе Киева пожары возникли сразу на четырех разных локациях. Все возгорания произошли в жилых домах, где в момент удара находились люди.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

По его словам, все четыре ячейки возгорания зафиксированы в многоквартирных жилых домах.

"В Подольском районе в результате атаки пожара сразу на четырех разных локациях. Все четыре — жилые дома. Там, где этой ночью просто спали люди", — подчеркнул Ткаченко.

На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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Дата публикации
Количество просмотров
243
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