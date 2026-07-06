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Массированная ракетная атака на Киев: Россия применила более 20 гиперзвуковых ракет
В ночь на 6 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. По данным мониторинговых каналов, основной удар пришелся именно на столицу.
Вечером 5 июля российская армия начала атаку, запуская ударные беспилотники из южного и восточного направлений в сторону Киевской области. По информации мониторинговых ресурсов , подавляющее большинство дронов не достигло своих целей.
Около часа ночи враг выпустил крылатые ракеты "Калибр" в направлении Киевщины. Сообщается, что эти ракеты тоже не достигли определенных целей.
В то же время Россия нанесла комбинированный удар по столице гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые, по сообщениям мониторинговых каналов, запускались из района Курска, а также баллистическими ракетами из Брянской области. В общей сложности, по предварительным оценкам, по Киеву было применено более 20 гиперзвуковых ракет.
Ближе к трем часам ночи оккупанты нанесли еще две волны ударов крылатыми ракетами Х-101 и 9М727, которые также были направлены на Киев.
Пока известно о попадании в жилую застройку столицы. На местах работают спасатели, идет ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших и масштабах разрушений.
Мониторинговые каналы отмечают, что нынешняя атака была сосредоточена исключительно в Киеве. По их оценке, противник пытался максимально истощить украинскую систему противовоздушной обороны и нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре. Официального подтверждения этих оценок пока нет.
Ранее сообщалось, что российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.