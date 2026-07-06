Масована ракетна атака на Київ: Росія застосувала понад 20 гіперзвукових ракет

Ракета / © ТСН.ua

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Увечері 5 липня російська армія розпочала атаку, запускаючи ударні безпілотники з південного та східного напрямків у бік Київської області. За інформацією моніторингових ресурсів, переважна більшість дронів не досягла своїх цілей.

Близько першої години ночі ворог випустив крилаті ракети "Калібр" у напрямку Київщини. Повідомляється, що ці ракети також не досягли визначених цілей.

Водночас Росія здійснила комбінований удар по столиці гіперзвуковими ракетами "Циркон", які, за повідомленнями моніторингових каналів, запускалися з району Курська, а також балістичними ракетами з Брянської області. Загалом, за попередніми оцінками, по Києву було застосовано понад 20 гіперзвукових ракет.

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Ближче до третьої години ночі окупанти завдали ще двох хвиль ударів крилатими ракетами Х-101 та 9М727, які також були спрямовані на Київ.

Наразі відомо про влучання у житлову забудову столиці. На місцях працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і масштабів руйнувань.

Моніторингові канали зазначають, що нинішня атака була зосереджена виключно на Києві. За їхньою оцінкою, противник намагався максимально виснажити українську систему протиповітряної оборони та завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі. Офіційного підтвердження цих оцінок наразі немає.

Раніше повідомлялося, що російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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