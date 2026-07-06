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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Рятувальники евакуювали 15 людей із пошкодженої багатоповерхівки у Києві: серед них шестеро дітей

У Подільському районі Києва після російської ракетної атаки рятувальники евакуювали 15 людей із частково зруйнованої багатоповерхівки, серед них — шестеро дітей, тоді як кількість постраждалих у столиці зросла до семи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © із соцмереж

У Подільському районі Києва, де внаслідок російської атаки частково зруйновано житловий будинок, рятувальники евакуювали 15 мешканців, за інформацією міського голови Києва Віталія Кличка.

Із верхніх поверхів надзвичайники зняли трьох жінок і шістьох дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.

У пошкодженій багатоповерхівці сталося руйнування квартир з обох боків будівлі. На місці продовжують працювати рятувальники, які шукають людей, що можуть перебувати під завалами.

Станом на зараз у столиці відомо вже про сімох постраждалих. Двох із них госпіталізували до медичних закладів.

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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Дата публікації
Кількість переглядів
300
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