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- Київ
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Рятувальники евакуювали 15 людей із пошкодженої багатоповерхівки у Києві: серед них шестеро дітей
У Подільському районі Києва після російської ракетної атаки рятувальники евакуювали 15 людей із частково зруйнованої багатоповерхівки, серед них — шестеро дітей, тоді як кількість постраждалих у столиці зросла до семи.
У Подільському районі Києва, де внаслідок російської атаки частково зруйновано житловий будинок, рятувальники евакуювали 15 мешканців, за інформацією міського голови Києва Віталія Кличка.
Із верхніх поверхів надзвичайники зняли трьох жінок і шістьох дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.
У пошкодженій багатоповерхівці сталося руйнування квартир з обох боків будівлі. На місці продовжують працювати рятувальники, які шукають людей, що можуть перебувати під завалами.
Станом на зараз у столиці відомо вже про сімох постраждалих. Двох із них госпіталізували до медичних закладів.
Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.