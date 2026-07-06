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У Подільському районі Києва після атаки РФ спалахнули пожежі у чотирьох житлових будинках
У Подільському районі Києва після російської ракетної атаки пожежі спалахнули одразу на чотирьох різних локаціях. Усі загоряння сталися в житлових будинках, де в момент удару перебували люди.
Унаслідок російської ракетної атаки в Подільському районі Києва пожежі виникли одразу на чотирьох різних локаціях. Усі загоряння сталися в житлових будинках, де в момент удару перебували люди.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, усі чотири осередки займання зафіксовані у багатоквартирних житлових будинках.
"У Подільському районі внаслідок атаки пожежі одразу на чотирьох різних локаціях. Усі чотири — житлові будинки. Там, де цієї ночі просто спали люди", — наголосив Ткаченко.
На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.
Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.