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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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358
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У Подільському районі Києва після атаки РФ спалахнули пожежі у чотирьох житлових будинках

У Подільському районі Києва після російської ракетної атаки пожежі спалахнули одразу на чотирьох різних локаціях. Усі загоряння сталися в житлових будинках, де в момент удару перебували люди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © із соцмереж

Унаслідок російської ракетної атаки в Подільському районі Києва пожежі виникли одразу на чотирьох різних локаціях. Усі загоряння сталися в житлових будинках, де в момент удару перебували люди.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, усі чотири осередки займання зафіксовані у багатоквартирних житлових будинках.

"У Подільському районі внаслідок атаки пожежі одразу на чотирьох різних локаціях. Усі чотири — житлові будинки. Там, де цієї ночі просто спали люди", — наголосив Ткаченко.

На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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Дата публікації
Кількість переглядів
358
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