- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 919
- Час на прочитання
- 1 хв
Моторошна атака РФ на Київ: що наразі відомо (фото, відео)
Унаслідок масованої російської атаки на Київ станом на 05:20 відомо про сімох загиблих та 24 постраждалих. Рятувальники продовжують розбирати завали, а в кількох районах столиці тривають аварійно-рятувальні роботи.
За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 24 осіб. Рятувальники деблокували з-під завалів ще два тіла, через що кількість жертв атаки збільшилася до семи.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що із 24 постраждалих 14 госпіталізували. Серед них — двоє дітей віком 7 та 8 років.
Моторошна атака РФ на Київ: що відомо на цей час (фото, відео) (9 фото)
Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район. Там уламки влучили у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху. На верхніх поверхах опинилися заблокованими люди. Із будинку вже врятували 22 мешканців, однак під час пошукових робіт рятувальники виявили двох загиблих. Операція з деблокування людей триває.
Крім того, у Дарницькому районі сталося загоряння на 23-му та 24-му поверхах 30-поверхового житлового будинку. Із будівлі евакуйовують мешканців.
У Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 21-поверховий житловий будинок. Там сталося часткове руйнування конструкцій між третім і четвертим поверхами.
В Оболонському районі через атаку виникли пожежі у складській будівлі та ще одному об'єкті. Також зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.
Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та уточнювати інформацію про постраждалих і руйнування.
Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.