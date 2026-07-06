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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
919
Час на прочитання
1 хв

Моторошна атака РФ на Київ: що наразі відомо (фото, відео)

Унаслідок масованої російської атаки на Київ станом на 05:20 відомо про сімох загиблих та 24 постраждалих. Рятувальники продовжують розбирати завали, а в кількох районах столиці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © Суспільне

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 24 осіб. Рятувальники деблокували з-під завалів ще два тіла, через що кількість жертв атаки збільшилася до семи.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що із 24 постраждалих 14 госпіталізували. Серед них — двоє дітей віком 7 та 8 років.

Моторошна атака РФ на Київ: що відомо на цей час (фото, відео) (9 фото)

Атака на Київ 6 липня_4 / © соцмережі

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Атака на Київ 6 липня_6 / © соцмережі

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© соцмережі

  • Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район. Там уламки влучили у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху. На верхніх поверхах опинилися заблокованими люди. Із будинку вже врятували 22 мешканців, однак під час пошукових робіт рятувальники виявили двох загиблих. Операція з деблокування людей триває.

  • Крім того, у Дарницькому районі сталося загоряння на 23-му та 24-му поверхах 30-поверхового житлового будинку. Із будівлі евакуйовують мешканців.

  • У Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 21-поверховий житловий будинок. Там сталося часткове руйнування конструкцій між третім і четвертим поверхами.

  • В Оболонському районі через атаку виникли пожежі у складській будівлі та ще одному об'єкті. Також зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.

Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та уточнювати інформацію про постраждалих і руйнування.

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
919
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