Моторошна атака РФ на Київ: що наразі відомо (фото, відео)

Атака на Київ / © Суспільне

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За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 24 осіб. Рятувальники деблокували з-під завалів ще два тіла, через що кількість жертв атаки збільшилася до семи.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що із 24 постраждалих 14 госпіталізували. Серед них — двоє дітей віком 7 та 8 років.

Моторошна атака РФ на Київ: що відомо на цей час (фото, відео) (9 фото) © соцмережі © соцмережі © соцмережі © соцмережі © соцмережі © соцмережі © соцмережі © соцмережі © соцмережі

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район. Там уламки влучили у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху. На верхніх поверхах опинилися заблокованими люди. Із будинку вже врятували 22 мешканців, однак під час пошукових робіт рятувальники виявили двох загиблих. Операція з деблокування людей триває.

Крім того, у Дарницькому районі сталося загоряння на 23-му та 24-му поверхах 30-поверхового житлового будинку. Із будівлі евакуйовують мешканців.

У Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 21-поверховий житловий будинок. Там сталося часткове руйнування конструкцій між третім і четвертим поверхами.

В Оболонському районі через атаку виникли пожежі у складській будівлі та ще одному об'єкті. Також зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.

Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та уточнювати інформацію про постраждалих і руйнування.

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© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

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