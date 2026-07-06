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- Київ
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ДСНС показала наслідки рятувальної операції після масованої атаки на Київ: людей діставали з верхніх поверхів (фото)
У ДСНС оприлюднили нові подробиці рятувальної операції після нічної російської атаки на Київ. Найскладніша ситуація склалася у Подільському та Дарницькому районах, де рятувальники евакуювали десятки людей із пошкоджених багатоповерхівок.
Після чергової масованої російської атаки на столицю Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки рятувальної операції та повідомила про перебіг ліквідації руйнувань.
Найбільших пошкоджень зазнав Подільський район. Там ракета влучила у житлову 12-поверхівку, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій із дев'ятого по п'ятий поверхи. Рятувальники вивели на свіже повітря 17 людей, ще 28 мешканців евакуювали з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Пошуково-рятувальна операція триває.
Також у районі зафіксовано загоряння обшивки даху та ліфтової шахти однієї з будівель, часткове руйнування покрівлі 19-поверхового будинку, займання автомобілів у дворі житлового комплексу та падіння уламків на рівні 16-го поверху 25-поверхівки.
ДСНС показала наслідки рятувальної операції після масованої атаки на Київ: людей діставали з верхніх поверхів (фото) (7 фото)
Крім того, рятувальники продовжують пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де внаслідок удару зруйновано конструкції з другого по п'ятий поверхи.
У Дарницькому районі уламки впали на четвертий поверх одного з 25-поверхових будинків житлового комплексу. В іншому будинку виникла пожежа квартир площею близько 150 квадратних метрів. Також загорівся гаражний кооператив.
За іншою адресою через влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок виникла пожежа на 23–25 поверхах.
У Голосіївському районі, за попередніми даними, внаслідок атаки загорілася нежитлова будівля.
На всіх місцях ударів продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.
Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.