Спасатели

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После очередной массированной российской атаки на столицу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия спасательной операции и сообщила о ликвидации разрушений.

Наибольшие повреждения получил Подольский район. Там ракета попала в жилую 12-этажку, в результате чего произошло разрушение конструкций с девятого по пятый этажи. Спасатели вывели на свежий воздух 17 человек, еще 28 жителей эвакуировали с верхних этажей с помощью автолестницы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также в районе зафиксировано возгорание обшивки крыши и лифтовой шахты одного из зданий, частичное разрушение кровли 19-этажного дома, возгорание автомобилей во дворе жилого комплекса и падение обломков на уровне 16 этажа 25-этажки.

Кроме того, спасатели продолжают поиск пострадавших в 21-этажном жилом доме, где в результате удара разрушены конструкции со второго по пятый этажи.

В Дарницком районе обломки рухнули на четвертый этаж одного из 25-этажных домов жилого комплекса. В другом доме возник пожар квартир площадью около 150 квадратных метров. Также загорелся гаражный кооператив.

По другому адресу из-за попадания обломков в 30-этажный жилой дом возник пожар на 23-25 этажах.

В Голосеевском районе, по предварительным данным, в результате атаки загорелось нежилое здание.

На всех местах ударов продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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