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У Києві пролунали вибухи: працює ППО, влада закликає залишатися в укриттях
У ніч проти 6 липня в Києві пролунали вибухи. У столиці працюють сили протиповітряної оборони, а міська влада закликала мешканців не залишати укриттів через загрозу балістичного удару.
У Києві під час повітряної тривоги було чутно вибухи. За попередньою інформацією моніторингових каналів, існувала загроза застосування балістичних ракет.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працюють сили ППО, та закликав жителів перебувати в укриттях.
«Перебувайте в укриттях!» — наголосив Кличко.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також звернувся до киян із проханням не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
«Прошу всіх не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких. Ворог б'є балістичними ракетами. Будь ласка, залишайтеся в укриттях», — зазначив він.
Офіційної інформації про можливі наслідки атаки станом на цей момент не надходило. Повітряна тривога триває.
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