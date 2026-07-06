У Києві пролунали вибухи: працює ППО, влада закликає залишатися в укриттях

Нічна атака / © tsn.ua

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У Києві під час повітряної тривоги було чутно вибухи. За попередньою інформацією моніторингових каналів, існувала загроза застосування балістичних ракет.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працюють сили ППО, та закликав жителів перебувати в укриттях.

«Перебувайте в укриттях!» — наголосив Кличко.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також звернувся до киян із проханням не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

«Прошу всіх не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких. Ворог б'є балістичними ракетами. Будь ласка, залишайтеся в укриттях», — зазначив він.

Офіційної інформації про можливі наслідки атаки станом на цей момент не надходило. Повітряна тривога триває.

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