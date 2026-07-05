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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами прапора США до Дня незалежності Америки

У Києві монумент "Батьківщина-Мати" засяяв у кольорах американського прапора з нагоди 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Американська торговельна палата підсвітила монумент «Батьківщина-Мати» в Києві кольорами прапора США до 250-ліття Незалежності США

Американська торговельна палата підсвітила монумент «Батьківщина-Мати» в Києві кольорами прапора США до 250-ліття Незалежності США / © chamber.ua

Американська торговельна палата в Україні за підтримки компаній-членів Winner та Bunge організувала святкову ілюмінацію монумента "Батьківщина-Мати" в кольорах прапора США. Акцію присвятили 250-річчю проголошення незалежності Сполучених Штатів.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер заявив, що сьогодні "немає більш символічного місця у світі для відзначення свободи, ніж Київ".

"Підсвічуючи прапор США на історичному монументі України "Батьківщина-Мати", ми разом відзначаємо незалежність. Цей монумент є символом мужності, стійкості та незламного захисту вільних людей. Київ стоїть, Україна стоїть і американський бізнес стоїть пліч-о-пліч з Україною. Від Києва до Вашингтона меседж один: свобода єднає нас, мужність визначає нас, а партнерство робить нас сильнішими", – зазначив він.

У Палаті наголосили, що підсвічування монумента є не лише святковою ілюмінацією, а й символом міцного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, що раніше Зеленський зробив несподіване зізнання про Patriot у привітанні з 250-річчям США

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Дата публікації
Кількість переглядів
9
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