“Стискається серце”: у ДСНС показали, який вигляд має Київ з неба після бомбардування РФ (відео)

Наслідки російської атаки у Києві / © скриншот з відео

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала кадри з висоти пташиного лету, які демонструють масштаби руйнувань у Києві після чергового масованого удару Росії по столиці.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, пілоти гелікоптерів під час ліквідації наслідків атаки бачили місто, охоплене димом і вогнем, а також величезні площі пошкодженої забудови.

«Київ. Біль, який ми бачимо з неба… Кажуть, з висоти все здається маленьким і безтурботним. Але не тоді, коли під твоїм крилом — поранена, але нескорена столиця», — наголосили рятувальники.

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У ДСНС зазначили, що екіпажі гелікоптерів працювали в умовах максимальної напруги, виконуючи складні маневри та здійснюючи точні скидання води на осередки пожеж.

«Кожен маневр гелікоптера крізь суцільну завісу, кожне точне скидання тонн води на палаючі будівлі — це битва за життя. Одне надскладне завдання, яке виконується одночасно на землі та в повітрі», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники підкреслили, що попри руйнування і пожежі, українська столиця продовжує триматися та не втрачає своєї сили.

«Згори Київ виглядає зраненим, але неймовірно величним. Місто, яке палає, але не здається», — наголосили в ДСНС.

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Опубліковане відео наочно демонструє наслідки російського бомбардування та роботу рятувальних служб, які одночасно ведуть боротьбу за життя людей і за порятунок міста.

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, масована атака РФ на Київ у ніч на 2 липня призвела до значних руйнувань у житлових районах столиці. Ворожі атаки забрали життя 30 людей. Одним із найтрагічніших наслідків став удар по дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі — після прямого влучання частина багатоповерхівки обвалилася.

Аналітики Defense Express після атаки на Київ 2 липня зауважили, що РФ діє за певним двотижневим циклом, використовуючи цей час для підготовки нових обстрілів. Більшість балістичних і гіперзвукових ракет під час цього обстрілу було спрямовано саме на столицю.

У Києві триває ліквідація наслідків масштабного забруднення Кирилівського озера нафтопродуктами, яке сталося після масованої російської атаки

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