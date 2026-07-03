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- Київ
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У Києві після зливи вода полилася просто зі стелі супермаркету (відео)
У Києві через сильну зливу затопило супермаркет.
У Києві після потужної зливи затопило один із супермаркетів.
Про це повідомляють очевидці у місцевих соцмережах.
На опублікованих кадрах видно, як вода капає зі стелі та затопила торгову залу між рядами з товарами.
Через сильний дощ у столиці також стало важко проїхати машинам та пройти людям. На дорогах утворилися величезні калюжі, а деякі підземні переходи повністю залило водою.
Нагадаємо, після спекотної погоди, у п’ятницю, 3 липня, Київ опинився під ударом сильної зливи. Рясний дощ призвів до накопичення води на дорогах, через що рух транспорту місцями був ускладнений.
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