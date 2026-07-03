Масована атака на Київ була не випадковою: експерт пояснив справжню мету РФ

Атака на Київ 2 липня. / © ДСНС

Реклама

РФ під час масованих атак по Україні у травні та червні зробила ставку на застосування балістичних ракет, намагаючись перевантажити українську ППО. Під час таких обстрілів росіяни концентрують основний удар на одному або двох містах — до 80–90% усіх засобів можуть бути спрямовані на одну ціль.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі «24 Каналу».

За його словами, головною особливістю нинішньої тактики російських військ є концентровані удари, метою яких є максимальне руйнування цивільної інфраструктури та великі людські втрати. На думку Мусієнка, саме ця така тактика є свідченням агонії та безсилля російського режиму.

Реклама

«У Кремлі вже перепробували все: били по об’єктах інфраструктури, по НПЗ, залізниці. Було багато цілей, які вибирала Росія. Зараз вони просто б’ють, щоб спричиняти втрати, страждання, збитки. Це єдина мета — тероризм», — висловився він.

Мусієнко наголошує, що більшості росіяни використовують одні й ті самі засоби ураження. ЇХня мета — виснажити ППО та спробувати змусити застосовувати ракети-перехоплювачі.

Інша важлива ціль для Москви — створити видимість «успіхів» для російського населення. Адже зарах очевидним є те, що «фюрер» Володимир Путін зазнав важких для свого режиму втрат: економічних, політичних, іміджевих.

«Після ударів по Москві та по багатьох інших об’єктах, Путін планував цей удар. Вони збирали ракети й зараз пропагандисти будуть ще тиждень створювати картинку, начебто все гаразд, РФ продовжує завдавати ударів, має спроможності», — додав Олександр Мусієнко.

Реклама

Окрім того, з його слів, Кремль хоче вплинути на міжнародну спільноту, мовляв, він сильний, має ракети й продовжить їх запускати.

Атака на Київ — нова тактика РФ

Аналітики Defense Express після атаки на Київ 2 липня зауважили, що РФ діє за певним двотижневим циклом, використовуючи цей час для підготовки нових обстрілів. Більшість балістичних і гіперзвукових ракет під час цієї обстрілу було спрямовано саме на столицю. Водночас статистика відбиття свідчить про низький рівень перехоплення балістики, адже 24 цілей сили ППО знищили лише чотири, тобто близько 16,7%.

Водночас авіаексперт Валерій Романенко наголосив, що російські війська змінили тактику — дедалі частіше спрямовуючи ракети та безпілотники по житлових кварталах. На його думку, це може свідчити про поступове зниження ударних можливостей РФ, щоб компенсувати це, вони змінюють пріоритети й намагаються завдати якомога більше втрат серед цивільного населення.

Дата публікації 11:23, 02.07.26 Кількість переглядів 59 Прильоти ракет просто по будинках! Київ у руїнах! ТСН наживо!

Новини партнерів