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- Киев
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Массированная атака на Киев была не случайной: эксперт объяснил истинную цель РФ
Россия направляет до 90% ракет и дронов на один город — и в этом опасность.
РФ во время массированных атак по Украине в мае и июне сделала ставку на применение баллистических ракет, пытаясь перегрузить украинскую ПВО. При таких обстрелах россияне концентрируют основной удар на одном или двух городах — до 80–90% всех средств могут быть направлены на одну цель.
Об этом заявил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире «24 Канала».
По его словам, главной особенностью нынешней тактики российских войск являются концентрированные удары, цель которых — максимальное разрушение гражданской инфраструктуры и большие человеческие потери. По мнению Мусиенко, именно такая тактика является свидетельством агонии и бессилия российского режима.
«В Кремле уже перепробовали все: били по объектам инфраструктуры, по НПЗ, железной дороге. Было много целей, которые выбирала Россия. Сейчас они просто бьют, чтобы наносить потери, страдания, ущерб. Это единственная цель — терроризм», — выразился он.
Мусиенко отмечает, что преимущественно россияне используют одни и те же средства поражения. Их цель — истощить ПВО и попытаться заставить применять ракеты-перехватчики.
Другая важная цель для Москвы — создать видимость «успехов» для российского населения. Ведь сейчас очевидно, что «фюрер» Владимир Путин понес тяжелые для своего режима потери: экономические, политические, имиджевые.
«После ударов по Москве и по многим другим объектам Путин планировал этот удар. Они собирали ракеты и сейчас пропагандисты будут еще неделю создавать картинку, якобы все в порядке, РФ продолжает наносить удары, имеет возможности», — добавил Александр Мусиенко.
Кроме того, по его словам, Кремль хочет повлиять на международное сообщество, мол, он сильный, имеет ракеты и продолжит их запускать.
Атака на Киев — новая тактика РФ
Аналитики Defense Express после атаки на Киев 2 июля отметили, что РФ действует по определенному двухнедельному циклу, используя это время для подготовки новых обстрелов. Большинство баллистических и гиперзвуковых ракет при этом обстреле было направлено именно на столицу. В то же время статистика отражения свидетельствует о низком уровне перехвата баллистики, ведь из 24 целей силы ПВО уничтожили всего четыре, то есть около 16,7%.
В то же время, авиаэксперт Валерий Романенко подчеркнул, что российские войска изменили тактику — все чаще направляя ракеты и беспилотники по жилым кварталам. По его мнению, это может свидетельствовать о постепенном снижении ударных возможностей РФ — чтобы компенсировать это, они меняют приоритеты и пытаются нанести как можно больше потерь среди гражданского населения.