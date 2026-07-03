Массированная атака на Киев была не случайной: эксперт объяснил истинную цель РФ

Атака на Киев 2 июля.

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РФ во время массированных атак по Украине в мае и июне сделала ставку на применение баллистических ракет, пытаясь перегрузить украинскую ПВО. При таких обстрелах россияне концентрируют основной удар на одном или двух городах — до 80–90% всех средств могут быть направлены на одну цель.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире «24 Канала».

По его словам, главной особенностью нынешней тактики российских войск являются концентрированные удары, цель которых — максимальное разрушение гражданской инфраструктуры и большие человеческие потери. По мнению Мусиенко, именно такая тактика является свидетельством агонии и бессилия российского режима.

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«В Кремле уже перепробовали все: били по объектам инфраструктуры, по НПЗ, железной дороге. Было много целей, которые выбирала Россия. Сейчас они просто бьют, чтобы наносить потери, страдания, ущерб. Это единственная цель — терроризм», — выразился он.

Мусиенко отмечает, что преимущественно россияне используют одни и те же средства поражения. Их цель — истощить ПВО и попытаться заставить применять ракеты-перехватчики.

Другая важная цель для Москвы — создать видимость «успехов» для российского населения. Ведь сейчас очевидно, что «фюрер» Владимир Путин понес тяжелые для своего режима потери: экономические, политические, имиджевые.

«После ударов по Москве и по многим другим объектам Путин планировал этот удар. Они собирали ракеты и сейчас пропагандисты будут еще неделю создавать картинку, якобы все в порядке, РФ продолжает наносить удары, имеет возможности», — добавил Александр Мусиенко.

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Кроме того, по его словам, Кремль хочет повлиять на международное сообщество, мол, он сильный, имеет ракеты и продолжит их запускать.

Атака на Киев — новая тактика РФ

Аналитики Defense Express после атаки на Киев 2 июля отметили, что РФ действует по определенному двухнедельному циклу, используя это время для подготовки новых обстрелов. Большинство баллистических и гиперзвуковых ракет при этом обстреле было направлено именно на столицу. В то же время статистика отражения свидетельствует о низком уровне перехвата баллистики, ведь из 24 целей силы ПВО уничтожили всего четыре, то есть около 16,7%.

В то же время, авиаэксперт Валерий Романенко подчеркнул, что российские войска изменили тактику — все чаще направляя ракеты и беспилотники по жилым кварталам. По его мнению, это может свидетельствовать о постепенном снижении ударных возможностей РФ — чтобы компенсировать это, они меняют приоритеты и пытаются нанести как можно больше потерь среди гражданского населения.

Дата публикации 11:23, 02.07.26 Количество просмотров 60 Прилеты ракет прямо по домам! Киев в руинах! ТСН вживую!

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