10-річний хлопчик, ймовірно, лишився сиротою: лікарі врятували дітей, поранених у Києві 2 липня

Стан поранених дітей після атаки 2 липня / © ДСНС

Реклама

Медикам Києва вдалося стабілізувати стан п’яти членів однієї родини, які постраждали внаслідок масштабного ворожого обстрілу столиці 2 липня. Зокрема, лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика і пʼятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Лікарі змогли стабілізувати стан поранених дітей після атаки 2 липня

Наразі однорічний хлопчик, пʼятирічна дівчинка, їхні батьки та бабуся перебувають у стаціонарі. За словами медиків, у пацієнтів спостерігається позитивна динаміка.

Реклама

Загалом у лікарнях міста перебувають четверо постраждалих дітей. Серед них — 10-річний хлопчик, про госпіталізацію якого стало відомо напередодні. Наразі дитина, ймовірно, залишилася сиротою: його батьки досі вважаються зниклими безвісти.

Зараз у лікарні разом із хлопчиком перебуває його дідусь. Також тривають пошуки 15-річної дівчинки, доля якої на цей час залишається невідомою.

У Києві вже другу добу поспіль безперервно триває пошуково-рятувальна операція. Паралельно на місцях ударів працюють судмедексперти, які проводять роботу з ідентифікації фрагментів тіл.

За останніми офіційними даними, внаслідок масованої атаки в Києві загинули 30 людей, ще 92 мешканці міста дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Реклама

Станом на ранок у стаціонарних відділеннях лікарень перебувають 56 поранених, серед яких шість медичних працівників. Постраждалим надається повний комплекс необхідної медичної допомоги.

Після звірячої атаки Путін пригрозив новими ударами

Нагадаємо, що після нічної масованої атаки ракет і дронів на Київ, яка забрала життя щонайменше 30 людей у власних домівках, Кремль виступив із цинічними заявами. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков цинічно заперечив удари по цивільних, традиційно збрехавши, що обстріли велися «виключно по військових або навколовійськових об’єктах».

Ця заява пролунала у відповідь на заклик головної дипломатки ЄС Каї Каллас посилити санкції проти Москви після чергової трагедії. Натомість Пєсков зухвало оголосив, що Росія продовжить посилювати тиск на Київ для «досягнення поставлених цілей», фактично виправдовуючи вбивства українців та руйнування житлових будинків.

Окрім цього, представник Кремля звинуватив Європу в ескалації конфлікту. За його словами, дії європейських країн нібито змушують Москву розробляти «додаткові заходи для забезпечення безпеки» своєї держави, що прозвучало як чергова спроба виправдати подальшу агресію.

Реклама

Новини партнерів