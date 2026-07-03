10-летний мальчик, вероятно, остался сиротой: врачи спасли детей, раненых в Киеве 2 июля

Состояние раненых детей после атаки 2 июля

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Медикам Киева удалось стабилизировать состояние пяти членов одной семьи, пострадавших в результате масштабных вражеских обстрелов столицы 2 июля. В частности, врачам удалось стабилизировать состояние годовалого мальчика и пятилетней девочки, их родителей и бабушки.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Врачи смогли стабилизировать состояние раненых детей после атаки 2 июля

Пока однолетний мальчик, пятилетняя девочка, их родители и бабушка находятся в стационаре. По словам медиков, у пациентов наблюдается позитивная динамика.

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В больницах города находятся четверо пострадавших детей. Среди них 10-летний мальчик, о госпитализации которого стало известно вчера. Пока ребенок, вероятно, остался сиротой: его родители до сих пор считаются пропавшими без вести.

Сейчас в больнице вместе с мальчиком находится его дедушка. Также продолжаются поиски 15-летней девочки, судьба которой остается неизвестной.

В Киеве уже вторые сутки непрерывно продолжается поисково-спасательная операция. Параллельно на местах ударов работают судмедэксперты, которые проводят работу по идентификации фрагментов тел.

По последним официальным данным, в результате массированной атаки в Киеве погибли 30 человек, еще 92 жителя города получили ранения разной степени тяжести.

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На утро в стационарных отделениях больниц находятся 56 раненых, среди которых шесть медицинских работников. Пострадавшим предоставляется полный комплекс необходимой медицинской помощи.

После зверской атаки Путин пригрозил новыми ударами

Напомним, что после ночной массированной атаки ракет и дронов на Киев, унесшей жизни по меньшей мере 30 человек в собственных домах, Кремль выступил с циничными заявлениями. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков цинично отверг удары по гражданским, традиционно солгав, что обстрелы велись «исключительно по военным или околовоенным объектам».

Это заявление прозвучало в ответ на призыв главной дипломатки ЕС Каи Каллас ужесточить санкции против Москвы после очередной трагедии. В то же время Песков дерзко объявил, что Россия продолжит усиливать давление на Киев для «достижения поставленных целей», фактически оправдывая убийства украинцев и разрушение жилых домов.

Кроме того, представитель Кремля обвинил Европу в эскалации конфликта. По его словам, действия европейских стран якобы вынуждают Москву разрабатывать «дополнительные меры по обеспечению безопасности» своего государства, что прозвучало как очередная попытка оправдать дальнейшую агрессию.

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