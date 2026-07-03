У Києві тривають пошуки людей під зруйнованими будинками: Зеленський повідомив тривожні дані

Атака на Київ 2 липня. / © Associated Press

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У Києві понад добу тривають аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях, які атакували росіяни минулої ночі. Вже відомо про щонайменше 30 загиблих і майже сотню поранених. Втім, багато людей вважають зниклими безвісти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще десять людей не виходять на зв’язок. Пошукова операція буде тривати стільки, скільки буде потрібно», — наголосив глава держави.

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Атаки РФ на Україну

Зеленський наголосив, що 2 липня росіяни вдарили по території гаражного кооперативу в Кривому Розі, де було поранено сім осі. Крім того, у місті пошкоджені житлові будинки, дві школи.

Вже вночі окупанти атакували приватний будинок на Харківщині. Було травмовано шість людей, зокрема троє дітей. Крім того, на Сумщині дроновим ударом по багатоповерхівці вбили чотирьох людей, серед них мама і донька.

Протягом дня 2 липня росіяни завдали ракетних ударів по обласній лікарні в Херсоні, де загинув лікар, також було поранено медсестру.

«Щодня й щоночі росіяни б’ють поцивільній інфраструктурі, терор — це єдине, що в них залишилося як аргумент не зупиняти війну. Надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Розраховуємо на підтримку партнерів, передусім з антибалістикою», — заявив глава держави.

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Нагадаємо, в СБУ повідомили, що наказ бити по житлових будинках у Києві 2 липня віддав очільник Генерального штабу ЗСУ РФ. За даними органу, саме він «безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України».

Зауважимо, що у Кремлі після удару по Києву зробили заяву з новими погрозами. Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков нахабно висловився, мовляв, Москва продовжить посилювати тиск на Київ, «щоб досягти поставлених цілей».

Дата публікації 15:44, 02.07.26 Кількість переглядів 338 Маленька дитина спить на фоні вибухів у Києві: у Мережі завірусилося моторошне відео

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